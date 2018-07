Valmet levererar en tredje Advantage produktionslinje för mjukpapper till Lila Group i Turkiet

Related content Valmet och Fortum samarbetar med Preem för att ta utvec.. Valmet levererar en ny produktionslinje för mjukpapper ..

Valmet Oyjs pressmeddelande de 13 juli 2018 11:00 EET

Valmet kommer att leverera en komplett Valmet Advantage DCT 200 produktionslinje för tissue (mjukpapper) till den turkiska tissueproducenten Lila Group i Corlu, 100 km väster om Istanbul. För att uppnå produktion med hög effektivitet och låg energiförbrukning kommer TM3-linjen att ha all den senaste och modernaste utrustningen, inklusive mäldberedning och ett omfattande automationspaket. Uppstart planeras till 2020.

Tidigare har Valmet levererat två Advantage DCT 200 tissuemaskiner till samma bruk. TM1 startade 2007 och TM2 under 2012. Förutom den nya tissuelinjen beställde Lila Group också en ombyggnad av TM1 och TM2 för att uppgradera maskinerna med Advantage ViscoNip-press konfiguration.

Ordern mottogs i Valmets andra kvartal 2018. Ordervärdet avslöjas inte.

"För oss är det viktigt att samarbeta med en leverantör som förstår våra krav och har kapacitet att leverera utrustning som kan uppfylla våra mål för effektiv produktion, låg energiförbrukning och hög mjukpapperskvalitet. Av erfarenhet vet vi att Valmet erbjuder den bästa tekniken för våra behov. Förutom den nya tissuemaskinen har vi också höga förväntningar på att förbättra produktionskapaciteten på TM1 och TM2 genom ombyggnaden av pressdelen," säger Orhan Ogucu, ordförande i Lila Group.

"Valmet Advantage DCT 200-konceptet med Advantage ViscoNip-press har blivit standard på den turkiska tissuemarknaden. Vi är glada att återigen ha fått förtroendet som partner och att vi är en del av Lila Groups expansionsplaner. Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans och vara ett stöd för Lila i förverkligandet av deras mål," säger Björn Magnus, försäljningschef, EMEA, Valmet.

Teknisk information om leveransen

Valmets leverans av produktionslinjen består av en komplett Advantage DCT200-mjukpapperslinje med mäldberedningsutrustning och Advantage teknologi. Leveransen omfattas också av ett omfattande automationspaket med DCS, QCS och mjukhetsmätare. Även idrifttagning och utbildning ingår.

Med den nya TM3-maskinen ökar Lilas volym av mjukpapper till hemma- och exportmarknaden, med 70 000 ton.

Om Lila Group

Lila Group är ett ledande turkiskt industriföretag med huvudkontor i Istanbul, Turkiet. Gruppen arbetar inom fyra olika sektorer, tissue, FMCG (Fast Moving Consumer Goods), energi och textilier. Fabriken i Corlu är ämnad att bli den största anläggningen för mjukpapperstillverkning i Turkiet, Mellanöstern och Nordafrika, där allt är samlat under ett tak. Bruket har idag nästan 1000 anställda.

Läs mer

www.lilagroup.com

,

https://www.linkedin.com/company/lilagroup

VALMET

Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Erikson, Vice President, Sales Valmet, tel. +46 705 17 14 90

Björn Magnus, Sales Director EMEA, Valmet, tel. +46 703 17 79 83

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmets nettoomsättning 2017 var cirka 3,1 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

Mer information finns på

www.valmet.com

,

www.twitter.com/valmetglobal

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Valmet via Globenewswire