NP3 och Diös gör bytesaffär i Gävle

NP3 och Diös gör en bytesaffär i Gävle. Syftet är att ytterligare stärka närvaron i respektive geografiska fokusområden. Diös köper 5 centrala samhällsfastigheter av NP3 och NP3 köper 13 industri- och bygghandelsfastigheter av Diös. Tillträde sker per den 3 september 2018.

De 13 industri- och handelsfastigheter som NP3 förvärvar motsvarar en uthyrningsbar yta om cirka 80 000 kvadratmeter i områdena Näringen och Sörby Urfjäll. De största hyresgästerna är Ahlsells, Trelleborg och Swedol. Fastighetsvärdet uppgår till 345 mkr.

De 5 samhällsfastigheterna Diös förvärvar motsvarar en total uthyrningsbar yta om 17 000 kvadratmeter, där den största fastigheten är en projektfastighet i närheten av Alderholmen, vilken kommer inrymma ett nytt kontor för Trafikverket. Tillträdet avseende den fastigheten sker under kvartal 1 2019. Övriga hyresgäster är Migrationsverket och två friskolor. Fastighetsvärdet uppgår till 300 mkr.

Transaktionerna sker i bolagsform och kommer att redovisas under tredje kvartalet 2018.

- Vi ökar vår avkastning och ser stor potential i de industrifastigheter vi förvärvar. Med köpet kompletterar vi våra befintliga fastigheter och vårt affärsområde växer med drygt 60 000 kvm, säger Andreas Nelvig, vd, NP3 Fastigheter.

- Vår strategi är stadsutveckling med inriktning på att fokusera vårt bestånd mot centrumnära fastigheter. Köpet stärker vår närvaro i centrala Gävle och våra möjligheter till att utveckla centrum och vårt hyresgästerbjudande. Förvärvet medför också ett stabilt kassaflöde och långsiktiga hyresgästrelationer, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter.

NP3 har haft Newsec som rådgivare i transaktionen och Falkenborn advokatbyrå som legal rådgivare. Diös har haft advokatfirman Glimstedt som legal rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Andreas Nelvig, vd, NP3 Fastigheter

Telefon: 070-313 17 98

E-post: andreas@np3fastigheter.se

Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter

Telefon: 010-470 95 04

E-post: lars-goran.dahl@dios.se

NP3

är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 30 juni 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 061 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 273 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 8,7 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

