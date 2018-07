AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2018

Perioden april - juni

Resultatet efter skatt uppgick till 109 (274) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade 63 (264) Mkr Aktiva innehav, onoterade -18 (-12) Mkr Finansiella placeringar 66 (26) Mkr

Resultat per aktie uppgick till 7,36 (18,54) kr

Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till 6 procent

Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till 16 procent

Softronic bidrog med 70 Mkr

Perioden januari - juni

Resultatet efter skatt uppgick till 145 (442) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade 92 (411) Mkr Aktiva innehav, onoterade -16 (-13) Mkr Finansiella placeringar 73 (50) Mkr

Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till 9 procent

Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till 15 procent

Substansvärdet per aktie uppgick till 193 (186) kr/aktie

Substansvärdet per aktie ökade med 5 (18) procent justerat för lämnad utdelning

Substansrabatten uppgick till 18 (-9) procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav sedan 30 juni uppgår till 22 Mkr per den 12 juli

För ytterligare information kontakta:

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Traction är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl 13.00 CET.

Delårsrapport januari-juni 2018

