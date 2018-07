Oboya lanserar ny e-handelsplattform med samarbetspartner i Kina

Oboya Horticulture Industries AB (publ) ("bolaget") har tillsammans med Haier Group RRS genom tidigare samarbetsavtal lanserat en ny e-handelsplattform via Haier Group RRS' distributionskanaler.

Den nya e-handelsplattformen är det första steget avseende de samarbetsavtal som tecknades i maj 2018. Genom e-handelssamarbete med Haier Group RRS, som är en av världens största multinationella konsumentelektronikföretag med huvudkontor i Qingdao, Kina, siktar parterna på att nå ut med bolagets produkter till hela den kinesiska marknaden och såväl till professionella odlare som till konsumenter. Erbjudandet på e-handelsplattformen omfattar till att börja med utvalda produktgrupper från Oboyas produktsortiment, men kommer successivt att omfatta hela produktsortimentet.

"Lanseringen av e-handelsplattformen är det första steget i vårt samarbete med Haier Group RRS. Jag är väldigt optimistisk och övertygad om att den nya e-handelsplattformenen via Haier Group RRS' distributionskanaler kan ta bolaget till nya nivåer avseende försäljning och tillväxt på den kinesiska marknaden. I takt med att försäljning och kommunikation i högre utsträckning sker digitalt blir den digitala plattformen en viktig handelsplats för Oboya. Vi ser fram emot en spännande resa med Haier Group RRS", säger Robert Wu, CEO för Oboya Horticulture Industries AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, CEO Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 698 35 999

E-post: robert.wu@oboya.cc

Hemsida: www.oboya.se

