Presentation av Radisson Hospitality AB:s resultat för andra kvartalet 2018 samt webbsändning den 26 juli 2018

Radisson Hospitality AB (publ) publicerar sin kvartalsrapport för andra kvartalet 2018 den 26 juli 2018, klockan 07.30 (centraleuropeisk tid). Samma dag klockan 10.00 (centraleuropeisk tid) ordnar Radisson Hospitality AB (publ) en webbsändning med Federico J. González, VD och koncernchef, samt Knut Kleiven, vice VD och finansdirektör.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:

Sverige: +46 (0)8 5664 2753

Sverige avgiftsfritt: 0200 880 389

Storbritannien: +44 (0)330 336 9127

Storbritannien avgiftsfritt: 0800 358 6377

Belgien: +32 (0)2 404 0659

Belgien avgiftsfritt: 0800 58228

Frankrike: +33 (0)1 76 77 22 88

Frankrike avgiftsfritt: 0805 101 219

Norge: +47 2100 2610

Norge avgiftsfritt: 800 51084

USA: +1 929-477-0448

USA avgiftsfritt: 888-254-3590

Uppge koden:

7991769

För att följa webbsändningen, besök:

https://www.radissonhospitalityab.com/investors

För mer information, kontakta:

Renu Hanegreefs-Snehi, Vice President, Corporate Communications, PR & Reputation Management

renu.snehi@radissonhotels.com

Lucie Cardona, Director, Corporate Communications, PR & Reputation Management

lucie.cardona@radissonhotels.com

Pressmeddelande (PDF)

