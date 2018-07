Corline Biomedical AB: Erhåller patentgodkännande i Kina

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har erhållit besked från kinesiska patentmyndigheter att man avser bevilja bolagets patentansökan nr 2012800633094 - An agent to prevent thrombus formation. Patentansökan omfattar Corlines teknik att behandla och skydda blodkärl i organ för transplantation ("Renaparin") och för andra applikationer in vivo och ex vivo där blodkärl behandlas med heparinkonjugat.

Baserat på bolagets heparinsubstans utvecklar Corline produkten Renaparin® för att förbättra njurtransplantation, genom att förebygga den ischemi-/reperfusionsskada som uppstår i upp till 40 procent av alla njurtransplantationer och som kan leda till sämre njurfunktion och i värsta fall re-transplantation. Bolaget uppskattar att marknadspotentialen uppgår till 4 miljarder SEK på årsbasis för behandling av de cirka 35 000 njurar som transplanteras i EU och USA. En planerad klinisk fas 1-studie är till 100 procent finansierad av EU-kommissionen genom Horizon 2020-anslag om cirka 23 MSEK.

De kinesiska patentmyndigheterna meddelar nu att man avser bevilja bolagets patentansökan vilken omfattar den generella tekniken att skydda blodkärl med bolagets heparinsubstans. Patentet skyddar också den specifika tillämpningen att förebygga de ischemi-/reperfusionsskador som kan uppstå i samband med alla typer av helorgantransplantationer. Bolaget har sedan tidigare ett godkänt patent för denna applikation i USA och har lämnat in patentansökan i Europa motsvarande den ansökan som nu godkänns i Kina.

Renaparin® är Corlines första produkt inom området organtransplantation. Som kompletterande immaterialrättsligt skydd till patent har bolaget sedan tidigare erhållit särläkemedelsstatus av både amerikanska FDA och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för denna indikation.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Det kinesiska patentet ger ett viktigt tillskott till vår portfölj av immaterialrättsligt skydd - vi har sedan tidigare ett patent godkänt i USA och särläkemedelsstatus både i USA och Europa. Vår strategi är att som ett första steg utveckla Renaparin® för de etablerade marknaderna i USA och Europa. På medellång sikt kan dock Kina komma att utgöra en mycket betydelsefull marknad för Renaparin® och de ytterligare produkter inom reparation och skydd av blodkärl som vi just inlett utvecklingen av. Patentet som nu godkänns i Kina är en viktig utgångspunkt för kommersiella aktiviteter och fortsatt produktutveckling inom nya indikationer och är naturligtvis värdedrivande vid framtida potentiella licensieringsdiskussioner".

Corline Biomedical AB

arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug").

