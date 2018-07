LeoVegas stärker ledningsgruppen och ökar fokus på LeoSafePlay och hållbarhet

LeoVegas Group genomför flera förändringar i ledningsgruppen med syfte att optimera arbetet med att driva bolagets strategiska agenda kring hållbarhet och fortsatta tillväxtresa samt med ett ytterligare ökat fokus på ansvarsfullt spelande och LeoSafePlay.

Ny COO på Malta

Richard Woodbridge anställs som ny COO (Chief Operation Officer) och kommer ha det övergripande ansvaret för det operationella arbetet på LeoVegas kontor på Malta. Richard tillträder tjänsten senast den 7 januari 2019 varefter han även kommer att ingå i ledningsgruppen för LeoVegas.

"LeoVegas är det ledande GameTech-bolaget i branschen och jag brinner för att arbeta i snabbväxande techbolag. Jag ser fram emot att vara en del av LeoVegas fortsatta tillväxtresa genom att stärka och optimera LeoVegas operationella verksamhet med hållbarhet som ledord." säger Richard Woodbridge.

Richard Woodbridge kommer närmast från rollen som COO på Ellos Group och innan dess hade han motsvarande roll på det snabbväxande e-handelsföretaget Nelly.com.

"Richards bakgrund och personlighet passar perfekt in i LeoVegas när vi fortsätter fokusera på tillväxt och hållbarhet. Det övergripande ansvaret för det operativa arbetet är allt viktigare när vi nu är cirka 750 medarbetare varav cirka 400 av dessa finns på Malta. LeoVegas är ett datadrivet bolag där vi använder mätbara nyckeltal för att förbättra oss ytterligare och öka vår produktivitet. Det har också blivit ännu mer centralt när vi har börjat förvärva bolag och jobbar med flera varumärken. I detta kommer Richard, med sina erfarenheter och kapacitet bidra mycket i att driva den kommande tillväxten.", säger Gustaf Hagman, Group CEO.

LeoVegas nuvarande COO, Marcus Nylén, kommer att finnas kvar som COO på Malta under hösten 2018 fram till dess att Richard tillträder. På grund av Marcus närstående relation till Louise Nylén, kommer Marcus att lämna ledningsgruppen när Richard tillträder för att helt fokusera på rollen som ansvarig för LeoVegas globala expansion.

Ny Vice VD

Louise Nylén får en ny tillsatt roll som vice VD för LeoVegas Mobile Gaming Group med placering i Stockholm. Louise har tidigare varit CMO (Chief Marketing Officer) för LeoVegas. I rollen som vice VD kommer Louise att arbeta sida vid sida med VD Gustaf Hagman med bland annat strategiska frågor såsom hållbarhet och värdeskapande projekt. Louise tillträder sin nya roll i bolaget idag den 10:e juli.

"I min nya roll som vice VD får jag en bredare plattform att arbeta utifrån som möjliggör för mig att skapa hållbarhet, tillväxt och värde för bolaget. Det känns oerhört roligt att få det här förtroendet och möjligheten att fortsätta bidra till LeoVegas snabba utveckling." säger Louise Nylén.

"Louise har varit på LeoVegas och baserad på Malta sedan 2013 och i rollen som CMO sedan 2015. I den rollen har hon byggt ett datadrivet och effektivt marknadsteam som ansvarar för LeoVegas kundanskaffning och varumärkesbyggande globalt. Det finns mycket av tillvägagångssättet i det arbetet som kan användas bredare inom bolaget. Louise är också starkt bidragande till att bygga vår företagskultur samt drivande i hållbarhetsfrågor och jag ser fram emot att tillsammans med Louise och övriga medarbetare arbeta för att nå våra finansiella mål för 2020 om minst 600 MEUR i intäkter och minst 100 MEUR i EBITDA." säger Gustaf Hagman, VD och Koncernchef LeoVegas Mobile Gaming Group.

Louise tidigare roll som CMO kommer att delas upp på fler roller på Malta och därmed utgå.

LeoSafePlay - ny affärsenhet för nästa generations system för ansvarsfullt spelande

Rikard Ljungman lämnar sin roll som CCO och kliver ur LeoVegas ledningsgrupp för att därmed kunna fokusera helt på ansvarsfullt spelande och LeoSafePlay. LeoSafePlay kommer att drivas som en egen affärsenhet för att skapa de bästa förutsättningarna för nästa generations system för ansvarsfullt spelande baserat på machine learning. Richard Woodbridge kommer att överta Rikard Ljungmans CCO-relaterade uppgifter på Malta.

"Rikard är en av initiativtagarna till LeoSafePlay och med sin starka produktbakgrund som bland annat CPO för mjukvarubolaget EPiServer har han helt rätt kompetens att göra LeoVegas ledande inom ansvarsfullt spel och dess teknik samt stärka vår position som GameTech-bolag. " säger Gustaf Hagman, Group CEO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com

Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om mobilspelsbolaget LeoVegas

LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future".

LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn - det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken - LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på

www.leovegasgroup.com

.

