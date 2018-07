Bergman & Beving AB: Årsredovisning 2017/2018 offentliggjord

Pressrelease

Bergman & Beving AB: Årsredovisning 2017/2018 offentliggjord

Begman & Bevings årsredovisning för räkenskapsåret 1 april 2017 - 31 mars 2018 har idag publicerats på bolagets hemsida där den kan laddas ner som PDF-version.

Stockholm den 10 juli 2018

Begman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg

- främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

