Integrum AB: Sahlgrenska Universitetssjukhuset återupptar behandlingar med Integrums implantat

PRESSINFORMATION

9 juli 2018

Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) etiska råd har nu godkänt fortsatt behandling av nya patienter med osseointegrerade implantat för protesförankring.

"Vi kommer att kalla de patienter som stod på väntelistan för operation till hösten, och erbjuda patienter till mottagningen för förstagångsbedömningar.", säger Carina Reinholdt, Verksamhetschef och Överläkare på SU C.A.R.E. (Centrum för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter).

Som tidigare rapporterats har SU stoppat nya operationer med osseointegrerade implantat, vilket meddelades bolaget 30 januari 2018.

