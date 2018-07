CellaVision AB presenterar andra kvartalet för 2018 den 17 juli kl 11:00

Related content CellaVision AB: Kommuniké från årsstämma i CellaVision .. CellaVision AB: Delårsrapport januari-mars 2018 CellaVision AB presenterar första kvartalet för 2018 de..

Informationen lämnades för offentliggörande 2018-07-06 kl 08.20

Den 17 juli 2018 klockan 08:20 publicerar CellaVision AB (publ) sin delårsrapport för andra kvartalet 2018. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.cellavision.se

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 11:00 där VD och koncernchef, Zlatko Rihter, presenterar och kommenterar rapporten.

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på: https://tv.streamfabriken.com/cellavision-q2-2018

Telefonnummer till konferensen:

SE: +46856642662

UK: +442030089802

US: +18557532235

Ingen föranmälan krävs. Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på fastställd tid.

Om CellaVision

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadssupportorganisationer i USA, Kanada, Brasilien, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Sverige, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Mexiko och Indien. 2017 var omsättningen 309 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se

Inbjudan telco Q2 kommentar

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CellaVision AB via Globenewswire