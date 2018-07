Stillfront Group AB: eRepublik Labs förbereder lanseringen av Battle Star Arena

Related content Stillfront Group AB: Goodgame EMPIRE: Millennium Wars f.. Stillfront Group AB: Stillfront beslutar om tilldelning.. Stillfront Group AB: Unravel Two lanseras idag

PRESSMEDDELANDE

2018-07-05

eRepublik Labs förbereder lanseringen av Battle Star Arena

eRepublik Labs, en studio inom Stillfront Group, förbereder sig för lanseringen av Battle Star Arena, ett innovativt PvP-actionstrategispel, den 5 juli 2018 för iOS och Android.

Battle Star Arena är en del av innovationssatsningarna från eRepublik Labs. Under det att 80 till 85% av studions resurser fokuserar på historiska strategi-MMO-spel, arbetar resterande resurser inom eRepublik Labs med att utforska nya typer av spel i strategigenren. Detta sker på samma sätt som gjorde det möjligt att komplettera studions webbläsarspel genom att bygga Age of Lords-motorn, vilket var det första i en serie framgångsrika historiska MMO-spel.

Battle Star Arena är ett spel i retro-stil. Det är ett innovativt player-vs-player kortstrategispel som utspelar sig i rymden, där du och din flotta av tungt beväpnade rymdskepp strider mot fiendens moderskepp och dess flotta. Battle Star Arena kan spelas både online mot andra spelare eller till och med i flygläge (offline) med 40 nivåer mot AI-kontrollerade fiender.

eRepublik Labs har en mycket disciplinerad utvecklingspolicy för dessa nya spel där testlanseringar används för att lära och utvärdera konceptets potential. Om spelet visar lovande KPIer och spelarbeteende kan en andra version sedan förberedas efter en noggrann testprocess och finjustering av spelmotorn. Om KPIerna är otillräckliga, avslutas spelutvecklingen och "lessons-learned" tillämpas i kommande projekt, eller i vissa fall implementeras funktioner som visat bra resultat i andra kärnprojekt.

"Det är viktigt att inte bara räkna med den fortsatta framgångar hos våra historiska MMO-strategispel, utan också att ägna en del av teamets tid till att ständigt undersöka nya spelkoncept och -motorer som kan hjälpa oss att lära och driva vår framtida tillväxt", säger Alexis Bonte, medgrundare och VD för eRepublik Labs, ett dotterbolag till Stillfront Group AB.

"eRepublik Labs har blivit en referens i den historiska MMO-strategispelsgenren. Man har nått dessa framgångar inte bara genom att noggrant fokusera på sina kärnspel, utan också genom att använda en liten del av sina resurser för att experimentera med nya koncept, vilket kan tillämpas i kärnstrategi MMO-spel eller till och med skapa nya intäkter "; säger Jörgen Larsson VD för Stillfront.

eRepublik Labs erkänns av Google Play som en av världens främsta utvecklare (eRepublik Labs spel bär märket "Top Developer") och dess spel har ofta blivit utvalda för "featuring" av Apples redaktionella team.

eRepublik Labs har en stark track record för historiska MMO-strategispel för mobilen. "War and Peace: American Civil War", är det mest framgångsrika mobilspelet hittills för eRepublik Labs, lanserat i oktober 2017. Det är ett strategispel som är bästsäljande på flera marknader i Google Play Store, vilket även det i oktober 2016 lanserade "World at War: WW2" är. "Age of Lords" lanserades i mars 2015 och är fortfarande ett av de mest uppskattade MMO-strategispelen med en lojal användarbas. Alla tre spelen är lönsamma.

THE EREPUBLIK LABS STORY

På eRepublik Labs är vi ett oberoende team av erfarna spelutvecklare med passion för historia och strategi. Vi har alla arbetat med spel som har nått miljontals spelare. Vi är en av nio näst intill självständiga studior inom Stillfront Group AB (noterat på Nasdaq First North, ticker SF).

"War and Peace: American Civil War" är eRepublik Labs tredje historiskt baserade strategispel. eRepublik Labs har tidigare utvecklat och förlagt "Age of Lords", "World at War: WW2" och "War and Peace: American Civil War" som båda är högt uppskattade spel med en mycket engagerad spelarcommunity med strategi- och historiefans. eRepublik Labs är också studion bakom den kritikerrosade "Twin Shooter - Invaders", vinnare av Pocket Gamer Silver Award. Du hittar mer information om eRepublik Labs på www.erepubliklabs.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

För frågor avseende spelet, vänligen kontakta press@erepubliklabs.com

För övriga frågor, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, CEO Stillfront

Tel: +46 703 211 800

jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO Stillfront

Tel: +46 705 851 258

sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel - med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna spel som är utvecklade av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF

Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juli 2018 kl 08.30 CEST.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Stillfront Group AB via Globenewswire