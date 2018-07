Oyj Ahola Transport Abp: Oyj Ahola Transport Abp förvärvar majoriteten i AT Install Oy

Related content Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport Q1 Oyj Ahola Transport Abp: Styrelsens val av ordförande 1.. Oyj Ahola Transport Abp: Ordinarie bolagsstämmans beslu..

Oyj Ahola Transport Abp förvärvar majoriteten i AT Install Oy

Oyj Ahola Transport Abp:s bolagsmeddelande 4 juli 2018 kl 9.00

Oyj Ahola Transport Abp förvärvar majoriteten i AT Install Oy

Oyj Ahola Transport Abpj har förvärvat majoritet av projektstyrnings- och monteringsföretaget AT Install Oy. Ahola Transports andel efter affären kommer att uppgå till 60 % av aktierna i AT Install Oy.

Genom förvärvet stärker Oyj Ahola Transport Abp segmentet specialtransporter med projektstyrning och monteringstjänster. Som minoritetsägare i AT Install Oy fortsätter Kari Hietala och Teemu Hietala att utveckla verksamheten samt samordna dem med AT Special Transports verksamhet.

Förvärvet av majoriteten i AT Install Oy förväntas inte ha någon betydande inverkan på Abp Ahola Transport Oyj:s tidigare kommunicerade resultatförväntningar. Parterna har överenskommit att inte offentliggöra köpesumman.

Mer information:

Hans Ahola, CEO Stefan Kaptens, CFO

Tel. +358 20 7475 300 Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser

Privanet Securities Oy

Karri Salmi Kimmo Lönnmark

Tel. +358 50 67 540 Tel.

+358 50 67 541

Oyj Ahola Transport Abp förvärvar majoriteten i AT Install Oy

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Oyj Ahola Transport Abp via Globenewswire