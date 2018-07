Kinnevik: Telefonkonferens och presentation av resultatet för andra kvartalet 2018

Related content Förändring i antalet A-aktier, B-aktier och röster i Ki.. Kinnevik: Kallelse till extra bolagsstämma Kinneviks styrelse föreslår utdelning av Kinneviks inne.. Related debate Vil give, i stedet for giver! Kinnevik giver aktier for 4,9 mia SEK i MTG til sine ak..

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kommer att offentliggöra resultatet för det andra kvartalet 2018 fredagen den 20 juli 2018 cirka kl. 07.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats www.kinnevik.com.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/m6/p/wcvyzy7n

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:

UK: +44 203 364 5374

SE: +46 8 505 564 74

US: +1 855 753 2230

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50

Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Globenewswire