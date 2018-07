BIMobject AB: BIMobject byter Certified Adviser till FNCA Sweden AB

Related content BIMobject AB: BIMobject påbörjar processen för notering.. BIMobject AB: Kommuniké från årsstämma i BIMobject AB (.. BIMobject AB: BIMobject förvärvar sociala medier-plattf..

BIMobject, listat på First North, har tecknat avtal med FNCA Sweden AB om tjänsten som Certified Adviser. FNCA Sweden AB tillträdde som bolagets Certified Adviser den 2 juli 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Hansson - CFO

Tel: +46 40 - 685 29 00

E-mail: press@bimobject.com

Om BIMobject AB

BIMobject är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefulla data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader. BIMobject är verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: FNCA Sweden AB.

bimobject.com

BIMobject - Certified Adviser

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BIMobject AB via Globenewswire