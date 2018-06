SEB: UC:s samgående med Asiakastieto slutfört

Samtliga villkor för samgåendet mellan UC AB och Asiakastieto Group Plc, som offentliggjordes den 24 april 2018, har nu uppfyllts och samgåendet slutfördes den 29 juni 2018.

SEB har erhållit 2 441 920 aktier i Asiakastieto Group Plc samt cirka 0,3 miljarder kronor kontant. Realisationsvinsten från försäljningen är beräknad till cirka 0,9 miljarder kronor vid transaktionens stängning och kommer att resultatföras under andra kvartalet 2018, (baserat på aktuell aktiekurs och EUR/SEK-valutakurs).De erhållna aktierna motsvarar 10,2 % av kapitalet och rösterna i Asiakstieto Group Plc.

För mer information kontakta Viveka Hirdman Ryrberg, kommunikationsdirektör 08-763 8577, 070-550 35 00 viveka.hirdman-ryrberg@seb.se Christoffer Geijer, chef Investor relations 08-763 83 19, 070-762 1006 christoffer.geijer@seb.se

