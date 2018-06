OP Gruppens kapitaltäckning överstiger klart Finansinspektionens nya kapitalkrav

29.6.2018 kl. 15.30

OP Gruppens kapitaltäckning överstiger klart Finansinspektionens nya kapitalkrav

Finansinspektionen har i sitt makrotillsynsbeslut 29.6.2018 meddelat att den fastställer en systemriskbuffert, dvs. ett buffertkrav, på två procent för OP Gruppen från 1.7.2019. Beslutet höjer inte OP Gruppens buffertkrav från den nuvarande nivån. OP Gruppens nuvarande totala kapitalkrav förblir 14,3 procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet. Även kärnprimärkapitalkravet förblir 10,8 procent. OP Gruppens kapitaltäckning överstiger klart kapitalkraven: i slutet av mars 2018 var den totala kapitaltäckningen 22,3 procent och kärnprimärkapitaltäckningen 20 procent.

Systemriskbufferten medför inga särskilda åtgärder. OP Gruppen fortsätter att stärka kapitaltäckningen i enlighet med bolagets strategiska mål.

Systemriskbufferten och O-SII bufferten, som fastställs för nationellt viktiga banker, är parallella buffertar varav den högre tillämpas. Finansinspektionen har i samband med sitt makrotillsynsbeslut fastställt en O-SII buffert på två procent för OP Gruppen. O-SII bufferten har legat på samma nivå sedan början av 2016.

