Arcoma AB: Arcoma och Mediel tecknar återförsäljaravtal för Sverige

Related content Arcoma AB: Arcoma får ramorder värd 38 MSEK från amerik.. Arcoma AB: Kommuniké från årsstämma i Arcoma AB (publ) Arcoma AB: Kärnverksamheten växer 27% i kvartalet

25 Juni 2018

PRESSRELEASE

Mediel AB och Arcoma AB har i dag tecknat avtal om att Mediel övertar distributionen av Arcomas produkter i Sverige från och med den 25 juni 2018. Arcoma renodlar sin affärsmodell och återgår till att jobba med en partner för distribution även i Sverige.

"Vi ser fram emot att erbjuda Arcomas svenskbyggda kvalitetsprodukter till våra kunder. Tillsammans har vi en lång och framgångsrik historia. Som exempel var Mediel och Arcoma först med att introducera autopositionerande röntgenstativ på marknaden. Att nu återuppta detta samarbete med möjlighet att erbjuda innovativa kvalitetsprodukter känns oerhört inspirerande" kommenterar Mårten Svensson, VD på Mediel AB.

"Vi är oerhört glada över att vi lyckats teckna detta avtal med Mediel. Avtalet ger oss en stark lokal partner i Sverige och skapar ytterligare möjligheter för oss att utveckla vår affär. Tillsammans ser vi stora möjligheter att fortsätta vårt arbete med att skapa och optimera dagens och framtidens bilddiagnostiklösningar i nära samarbete med de svenska kunderna." kommenterar Arcomas VD, Jesper Söderqvist.

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerad med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Om Mediel

Mediel AB är ett familjeföretag i andra generationen med över 35 års erfarenhet av den svenska marknaden för medicinsk bilddiagnostik. Företaget har en kompetent och väl uppbyggd organisation och en marknadsledande ställning som leverantör av röntgensystem till svenska sjukhus.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Jesper Söderqvist, telefon: +46 470 70 69 81, eller via e-post jesper.soderqvist at arcoma.se

Mediels VD Mårten Svensson, telefon +46 31 706 83 24 eller via e-post marten.svenssonat mediel.se

Denna information lämnades av ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande 25 Juni, 2018 klockan 10:00

180625 Arcoma och Mediel tecknar avtal

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Arcoma AB via Globenewswire