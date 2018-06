Aino Health AB (publ): Aino HealthManager implementerat hos ArcelorMittal

Aino Healths IT-plattform HealthManager har gått live för att stödja ArcelorMittals verksamhet i Neuwied, Tyskland. Detta är ett gemensamt implementationsprojekt av ArcelorMittal och Aino Health som består av processdefinition, teknisk IT-integration, utbildning av ledning samt kommunikation.

- Aino Health har nu bevisat att dess lösningar passar den tyska marknaden och vi förväntar oss betydande resultat både från ArcelorMittal och kommande kunder som också planeras att gå live snart, säger Peter Seeger, VD för Aino Health GmbH.

För mer information:

Peter Seeger, VD, Aino Health Germany GmbH

Tel: +49 1511 6949 184 eller e-post peter.seeger@ainohealth.com

www.ainohealth.com

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av digitala lösningar och processverktyg inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

