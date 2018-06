SKF och Hexatronic ingår partneravtal för industrialisering av fiberoptiska sensorsystem.

Hexatronic Group AB (publ)

556168-6360

Pressmeddelande 20 juni 2018

SKF och Hexatronic ingår partneravtal för industrialisering av fiberoptiska sensorsystem.

SKF och Hexatronics helägda dotterbolag Proximion AB har ingått ett partnerskap för industrialisering av fiberoptiska sensorsystem.

Partnerskapet syftar till att kombinera SKF:s fiberoptiska mätteknologi för rullningslager med Proximions erfarenhet och kunnande inom utveckling och framställning av avancerade fiberoptiska sensorer och datainsamlingsenheter.

"Fiberoptisk sensorteknologi innebär ett spännande utvecklingssteg, den möjliggör användningen av våra lager för process och kvalitetskontroll. Vi har utvecklat denna sensorteknologi under en längre tid och tar nu nästa steg tillsammans med Hexatronic för att snabbare integrera denna i olika kundapplikationer" säger Victoria Van Camp, CTO and President, Innovation and Business Development.

"SKF är marknadsledande och teknologipionjär inom rullningslager, det är ett nöje att tillkännage detta långsiktiga industrialiseringssamarbete. Detta partnerskap ligger helt i linje med vår strategi att öka vår marknadsandel av innovativa system." säger Martin Åberg, VD Proximion och vice VD Hexatronic Group.

Fiberoptisk teknik möjliggör slutmontering i befintliga lagerproduktionsmiljöer, medan de flesta befintliga sensortekniker ställer ytterligare krav på ombyggnad av tillverkningsmiljön för att tillgodose säker hantering av elektronik.

Om SKF

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick till 77 938 MSEK och antalet anställda var 45 678 st. www.skf.com

Göteborg 20 juni 2018

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group AB

Vid eventuella frågor kontakta:

· Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Hexatronic Group AB (publ)

är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, Viper, Stingray , och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se

www.hexatronicgroup.com

.

SKF och Hexatronic ingår partneravtal

