ContextVision installerar prototyp för prostata cancer

STOCKHOLM - 20 juni, 2018 - ContextVision, världsledande leverantör av mjukvaror för medicinsk bildbehandling och specialister inom artificiell intelligens, har gjort en första installation på plats av en prototypversion av INIFY (TM) Prostate, ett sofistikerat AI-baserat beslutsstöd med potential att underlätta och påskynda diagnos av prostatacancer, baserat på digitala H&E-färgade biopsiprover. Installationen gjordes vid patologiska avdelningen vid Ospedale Cannizzaro i Catania, Italien, genom att fullt ut integreras med avdelningens informationssystem (LIS).

"Vi har ett helt digitalt arbetsflöde på vårt laboratorium och vi är mycket glada att nu börja lägga till bildanalysprogramvara som hjälper oss att ytterligare förbättra arbetsflödet. Vi ser fram emot att arbeta med ContextVision i det här projektet", säger Dr. Filippo Fraggetta, chefspatolog vid patologiska enheten, Cannizzaro sjukhus.

ContextVision's prototyp för bildanalys inkluderar även en arbetsstation och verktyg för annotering. Laboratoriet i Catania kommer att fungera som testcenter för att ge feedback till projektet och säkerställa en smidig integration av produkten i det kliniska arbetsflödet.

"Vi är väldigt glada över att få samarbeta med Dr Fraggetta och hans team. Tack vare en nära dialog med en sådan avancerad, helt digital patologiavdelning och så kvalificerade och erfarna användare, kommer vi att kunna specificera produktkraven ytterligare. Produktens prestanda beror inte bara på algoritmens kvalitet utan också på produktens prestanda i övrigt", säger Anita Tollstadius, VD på ContextVision.

Prototypen lanserades nyligen vid den europeiska kongressen för digitalpatologi (ECPD) i Helsingfors, och algoritmutvecklingen kommer att fortsätta under året med sikte på att släppa en första CE-märkt produkt i slutet av året.

"Vi har bevisat att vi har förmåga att utveckla oerhört specifika algoritmer genom oerhört goda resultat i den väl respekterade tävlingen "The Camelyon Challenge". Vi kommer att fortsätta att utveckla algoritmerna för prostatacancer och finjustera arbetsstationen genom en iterativ process med återkoppling från Dr Fraggetta och hans team", Säger Tollstadius.

Om ContextVision

ContextVision är ett medicintekniskt mjukvaruföretag som specialiserat sig på bildanalys och artificiell intelligens. ContextVision är den globala marknadsledaren inom bildförbättring och är en mjukvarupartner till ledande tillverkare av bildteknik över hela världen. Dess banbrytande teknik hjälper läkare att noggrant tolka medicinska bilder, en avgörande grund för bättre diagnos och behandling. ContextVision var branschpionjär för mer än 30 år sedan och satsar kraftigt på FoU för att utveckla nya applikationer av den senaste tekniken inom artificiell intelligens och för att expandera in i den växande digitala patologimarknaden. Den första produkten, ett stöd vid diagnos av prostatacancer, planeras släppas inom en snar framtid. Företaget är baserat i Sverige, men har även lokal representation i USA, Ryssland, Japan, Kina och Korea. ContextVision är ett svenskt företag och aktien är noterad på Oslo Börs (COV). Mer information om verksamheten finns på http://www.contextvision.com

Om Ospedale Cannizzaro, Catania

Sjukhuset i Catania är ett regionalt specialiserat referenssjukhus för akutvård, utrustat med avancerad, innovativ diagnostisk och behandlingsteknologi. Sjukhusets uppgift är att hantera mycket komplexa sjukdomar, genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Företagets status regionalt och nationellt, bygger på den högt kliniskt vetenskapliga nivå som genom åren uppnåtts av de professionellt aktiva inom verksamheten. Det omfattar förmågan att säkerställa en teknisk utveckling som är förenlig med den höga specialiseringen att skapa lösningar som främjar förbättring av resultat och ökar effektiviteten. Sjukhuset som har totalt 564 bäddar, varav 502 för inneliggande och 62 för dagpatienter, betjänar befolkningen i östra Sicilien, motsvarande 2,6 miljoner invånare. ContextVision - installerar prototyp for prostata cancer

