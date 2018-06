Årsstämma PolyPlank AB (publ)

PolyPlank AB (publ) har hållit årsstämma på Bolagets kontor, Färjestaden, Öland. Samtliga beslut togs enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Stämman beslutade att behandla det uppkomna resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året.

Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter skall vara fyra och inga suppleanter.

Stämman beslutade omval av de ordinarie ledamöterna; Leif Jilkén, Henrik von Heijne, Annika Fernlund och Mette Wichman. Till ordförande valdes Annika Fernlund.

Stämman beslutade om omval av Jan-Åke Karlsson (sammankallande) och nyval av Mette Wichman till valberedningen i PolyPlank AB.

Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission. Emissionen skall kunna innefatta betalning via kvittning eller apport. Teckningskurs skall vara marknadsmässig.

I enlighet med styrelsens primära förslag fattade stämman beslut om att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd Cay Strandén

Telefon 0485 66 44 80

Email cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den19 juni 2018 kl.13:15 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på Nasdaq First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.

Tel 0485-664480

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

