Pressinbjudan: Statsupplåning - prognos och analys 2018:2

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, statsbudgeten och statens upplåning tisdagen den 19 juni 2018.

Rapporten Statsupplåning - prognos och analys 2018:2 publiceras tillsammans med ett pressmeddelande kl. 09.30.

Pressträffen är kl. 10.00 på Olof Palmes gata 17, plan 4. Riksgäldsdirektör Hans Lindblad, chefekonom Mattias Persson och avdelningschef för Skuldförvaltning Göran Robertsson medverkar. Presslegitimation krävs för att delta.

Kontakt

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

