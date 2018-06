Oboya Horticulture Industries AB: Oboya tar ny växthusorder i Kina

Oboya Horticulture Industries AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag Oboya Agriculture Technology Co., Ltd i Qingdao, Kina, ("bolaget")

tagit en ny växthusorder från Xiexin Duoli Agricultural Development Co., Ltd i Kina.

Ordervärdet uppgår till ca 3,4 MCNY, motsvarande ca 4,6 MSEK. Ordern avser uppbyggnad av ett modernt växthuskomplex på en area om 1 536 kvm i Chongqing, Kina, och omfattar även tjänster inom konsultation och teknisk service. Uppbyggnaden av växthuskomplexet kommer att pågå från juli fram till september 2018.

Erik Penser Bank är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

Hemsida: www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 14.00.

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen, Danmark och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

20180618 Pressmeddelande - Oboya tar växthusorder i Kina

