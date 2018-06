Corline Biomedical AB: Riktad nyemission och fullt utnyttjat optionsprogram

Styrelsen för Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 8 maj 2018 beslutat att emittera totalt 828 214 aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den riktade emissionen tecknas av Thomas Olausson och Sven Sandberg till en aktiekurs om 14,00 kronor. I samband med emissionen utnyttjas också befintligt optionsprogram i Bolaget till 100 procent. Totalt tillförs Corline ca 15,9 MSEK genom transaktionerna.

Styrelsen har beslutat att genomföra en riktad emission om 11,6 MSEK. Teckningskursen i emissionen uppgår till 14,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka tre procent mot de senaste 30 handelsdagarnas genomsnittskurs. Stängningskursen fredagen den 15 juni var 13,40 kronor. Emissionen tecknas av Thomas Olausson (478 214 aktier) och Sven Sandberg (350 000 aktier).

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda och stärka ägarbilden i Bolaget med investerare som har stor erfarenhet och visat framgång i investeringar inom transplantationsområdet - Thomas Olausson och Sven Sandberg tillhör eller har tillhört de större ägarna i Vitrolife, Hansa Medical och XVIVO Perfusion.

I samband med den riktade nyemissionen utnyttjas även det befintliga optionsprogrammet i Bolaget till 100 procent. Härmed tillförs Bolaget ytterligare ca 4,3 MSEK. Genom överföringar i optionsprogrammet tecknar Thomas Olausson ytterligare 243 214 aktier, vilket innebär ett totalt ägande om 721 428 aktier, motsvarande ca 4,6 procent av Bolagets totala antal aktier efter emissionen. Övriga 140 000 aktier i optionsprogrammet tecknas av bland annat personer i ledande ställning och styrelsen.

Nyemissionen och optionsutnyttjandet innebär en aktieutspädning om ca 7,7 procent (vara ca 2,6 procent genom befintligt optionsprogram) i förhållande till totala antalet aktier efter transaktionerna som medför att antalet aktier i Corline ökar från 14 563 490 aktier till totalt 15 774 918 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 151 428 kronor, från 1 820 436 kronor till totalt 1 971 864 kronor. Emissionskostnaderna uppgår till mindre än 50 000 kronor.

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar

"Vi är mycket glada över att kunna bredda vår ägarbas med professionella investerare som har stor erfarenhet av investeringar på transplantationsområdet. Thomas Olausson och Sven Sandberg har på ett mycket framgångsrikt sätt långsiktigt investerat i betydligt större bolag än Corline och vi är stolta över att de visar samma förtroende för oss. De kompletterar också vår nuvarande institutionella och professionella investerarkollektiv på ett mycket bra sätt. På detta vis förbereder vi oss för framtida satsningar, både vad gäller kliniska studier och kommersiella aktiviteter".

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018.

Corline Biomedical AB

arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

