Deflamo AB: Årsredovisning 2017 publicerad

Related content Deflamo AB: Delårsrapport januari - mars 2018 Deflamo AB: Kallelse till årsstämma (tillika första kon.. Deflamo AB: Nedskrivningar av tillgångar samt kontrollb..

Karlshamn 11 juni 2018

Deflamo AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2017 är nu publicerad. Årsredovisningen finns att hämta i detta meddelande eller på bolagets webbplats under Investerare/Finansiell information. Önskas en tryckt version maila till info@deflamo.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westin, vd, Deflamo AB (publ)

Tel: +46 (0)70 418 49 59

E-mail: fredrik.westin@deflamo.com

Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Mangold fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.

Deflamo Årsredovisning 2017

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Deflamo AB via Globenewswire