OP Gruppen planerar att överföra gruppens lagstadgade arbetspensionsförsäkringar till ett arbetspensionsbolag

OP Företagsbanken Abp

OP Andelslag

Börsmeddelande

8.6.2018 kl. 15.30

OP Gruppen planerar att överföra gruppens lagstadgade arbetspensionsförsäkringar till ett arbetspensionsbolag

Styrelsen för pensionskassan OP-Eläkekassa, som förvaltar det lagstadgade arbetspensionsskyddet för OP Gruppens personal, beslöt 8.6.2018 att inleda förhandlingar om att överföra ett pensionsansvar på cirka 1 100 miljoner euro till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Beslutet har föregåtts av en konkurrensutsättning där styrelsen för OP-Eläkekassa inbegärde offerter av de största arbetspensionsbolagen. Det försäkringsbestånd som överföringen gäller motsvarar cirka 90 procent av OP-Eläkekassas totala pensionsansvar. Enligt planerna kommer det slutliga beslutet att godkännas i juli 2018, varvid överföringen skulle ske i slutet av 2018. Enligt den preliminära planen kommer det återstående pensionsansvaret att överföras till Ilmarinen senare, tidigast vid slutet av 2020. Överföringen inverkar inte på nivån eller omfattningen hos personalens och de pensionerades pensionsskydd.

"En överföring av arbetspensionsskyddet har retts ut också tidigare. Vid tidpunkten för den föregående utredningen var marknadsförhållandena inte gynnsamma för en överföring, men just nu är placeringsläget exceptionellt gott för en överföring. Då överföringen verkställs kommer hela OP Gruppens kapitaltäckning att stärkas och fluktuera mindre än tidigare", säger OP Gruppens ekonomidirektör Harri Luhtala.

Överföringen skulle stärka OP Gruppens CET1-kapitaltäckning med uppskattningsvis 0,5 procentenheter. Överföringen av ansvaret ger dessutom upphov till en post av engångsnatur i resultatet på grund av att värderingsprinciperna för pensionsansvar i IFRS-bokslutet avviker från den finländska praxisen. Enligt nuvarande bedömning kommer posten av engångsnatur att förbättra OP Gruppens resultat 2018 med 230 miljoner euro. Storleken på den slutliga posten av engångsnatur som redovisas i resultatet beror bl.a. på hur börskurserna och marknadsräntorna utvecklar sig fram till tidpunkten för överföringen.

Efter det eventuella slutliga beslutet om överföring av arbetspensionsansvaret kommer OP Gruppen att granska sina resultatutsikter för 2018 på nytt.

OP-Eläkekassa ansvarar för att försäkra pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) för alla anställda vid OP Gruppen. OP-Eläkekassa omfattar cirka 260 arbetsgivare, 12 000 försäkrade anställda och knappt 9 000 pensionstagare. Det totala beloppet av kassans pensionsansvar uppgick vid årsskiftet till cirka 1 300 miljoner euro.

För att överföringen av arbetspensionsförsäkringarna ska lyckas krävs ännu att överföringen av ansvaret och avtalet om överföringen av ansvaret godkänns av OP-Eläkekassas styrelse och representantskap, det mottagande arbetspensionsbolaget samt av myndigheterna, inklusive Finansinspektionen.

OP Företagsbanken Abp

OP Andelslag

Carina Geber-Teir

Kommunikationsdirektör

Ytterligare information och intervjubegäran:

OPs kommunikation, tfn. 050 523 9904, viestinta@op.fi

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsingfors

Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)

LSE London Stock Exchange

SIX Swiss Exchange

Centrala medier

op.fi

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen består av cirka 160 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. OP Gruppen har 1,8 miljoner ägarkunder.

www.op.fi

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: OP Yrityspankki Oyj via Globenewswire