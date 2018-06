LeoVegas AB: Riksdagen har beslutat om ny spellagstiftning i Sverige

Related content Kommuniké från årsstämman i LeoVegas 2018 LeoVegas tar ytterligare steg inom ansvarsfullt speland.. LeoVegas värmer upp inför fotbolls VM och lanserar spor.. Related debate Great post! Thanks for sharing us! please visit my site.. If you wanna to to save your all data and file easily t.. In LeoVegas financial targets of at least EUR 600 milli..

Igår beslutade riksdagen om den nya spellagstiftningen i Sverige. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2019 och är i linje med det tidigare förslaget.

I den nya lagen är spelskatten bestämd till 18% beräknad på spelintäkter brutto. Det införs också ett centralt register för ansvarsfullt spelande som innebär att kunder har möjlighet att begränsa sig från alla licensierade speloperatörer på den svenska marknaden.

"Det är ett efterlängtat beslut som kommer skapa en mer hållbar och långsiktig spelmarknad i Sverige. Jag tycker framförallt att det centrala registret är viktigt då det kommer ha en positiv effekt inom ansvarsfullt spelande, som är ett område vi fortsätter att investera i. Vår bedömning är att skatten och licenskraven ökar inträdesbarriärerna för nya aktörer, vilket gynnar oss med en kundupplevelse i världsklass, effektiv organisation och starka varumärken." säger Gustaf Hagman, VD och koncernchef LeoVegas Mobile Gaming Group.

För att läsa beslutet i sin helhet vänligen se denna länk. http://www.riksdagen.se/sv/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70 880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com

Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Besöksadress: Luntmakargatan 18, Stockholm

Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas

LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future".

LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn - det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken - LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på

www.leovegasgroup.com

.

Riksdagen beslutar om ny spellagstiftning i Sverige

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LeoVegas AB via Globenewswire