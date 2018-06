Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av PQMS

Hexatronic Group AB (publ)

556168-6360

Pressmeddelande 8 juni 2018

Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av PQMS

Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic") har idag, den 8 juni 2018, tillträtt tidigare offentliggjorda förvärvet av det brittiska utbildningsföretaget Professional Quality Management Services Ltd ("PQMS"), som erbjuder utbildningar inom telekom-, el/gas- och hälsa/säkerhet.

Som en del i affären tillträder Hexatronic också de brittiska bolagen Smart Awards Limited ("Smart Awards") och Gordon Franks Training Limited ("Gordon Franks").

De förvärvade bolagen stärker väsentligen Hexatronics ställning och erbjudande på den växande brittiska marknaden. Förvärven kompletterar Hexatronics starka FTTH-erbjudande i Storbritannien samt stärker affärsområdet Utbildning inom Hexatronic.

Förvärvet, som offentliggjordes den 1 juni 2018, har skett i form av en aktieöverlåtelse från säljarna som utgör PQMS ledning. Bolagen konsolideras i Hexatronickoncernen från och med den 8 juni 2018.

Förvärvet finansieras med en revolverande kredit hos Danske Bank.

England, 8 juni 2018

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

· Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Hexatronic Group AB (publ)

är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, Viper, Stingray , och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se

www.hexatronicgroup.com

.

