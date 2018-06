BIMobject AB: Kommuniké från årsstämma i BIMobject AB (publ)

Idag, den 8 juni 2018, hölls årsstämma i BIMobject AB (publ).

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant ska utses samt att arvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Stämman beslutade vidare att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie ledamöter. Härutöver beslutade stämman att två revisorer och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att Phillippe Butty, Ben O'Donnell, Stefan Larsson, Johannes Reischböck och Anders Wilhjelm omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Michael Thydell har avböjt omval. Till styrelseordförande beslutades omval av Anders Wilhjelm. Vidare beslutade stämman att bolagets revisorer KPMG AB och Jacob Kvarnhammar omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för expansion av verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2018/2021

Stämman beslutade om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget.

Emission av teckningsoptioner Serie 2018/2021

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

Antal emitterade teckningsoptioner Bolaget ska utge högst 400 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 400 000 nya aktier. Rätt att förvärva Teckningsoption Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget BIMobject Sverige AB i enlighet med villkoren i punkt 3 nedan. Emissionskurs Teckningsoptionerna ska tecknas vederlagsfritt av BIMobject Sverige AB. De aktuella teckningsoptionerna ska reserveras för framtida tilldelning till nu anställda nyckelpersoner eller nyckelpersoner som anställs före nästa årsstämma. Optionspremien för de aktuella teckningsoptionerna ska beräknas med tillämpning av Black-Scholes-modellen i samband med nytilldelning. Beräkningen ska baseras på en teckningskurs vid utnyttjande av tecknings­optionerna som är 125 procent av den genomsnittliga volymviktade slutkursen för aktien under de 10 handelsdagar i Bolagets aktie som föregår dagen för årsstämman 2018, dock lägst aktiens kvotvärde. Tid för teckning Teckningsoptionerna ska tecknas direkt efter årsstämman av BIMobject Sverige AB. Tilldelningsbeslut och betalning Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till BIMobject Sverige AB. Ökning av aktiekapitalet Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 8 800 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Villkor teckningsoptioner

Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m. Utdelning Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter aktiens registrering i aktieboken.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling - liksom Bolagets aktiekursutveckling - förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 400 000 aktier och aktiekapitalet öka med 8 800 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 0,8 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner mm. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns för närvarande två andra utestående optionsprogram. Programmet 2015/2018 förfaller den 31 augusti 2018 och ger rätt till teckning av 685 000 aktier i Bolaget. Programmet 2016/2019 förfaller den 9 september 2019 och ger rätt att teckna 305 500 aktier.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av optionsprogrammet.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Malmö i juni 2018

BIMobject AB (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Hansson - CFO

Tel: +46 40 685 29 00

Email: stefan.hansson@bimobject.com

Om BIMobject AB

BIMobject är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefull data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader.

BIMobject är idag verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject® Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

BIMobject - Stämmokommuniké årsstämma

