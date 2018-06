Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 14 juni

Pressmeddelande 7 juni 2018

Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q4 för räkenskapsåret 2017/18 kommer att offentliggöras kl. 08:00 CET den 14 juni 2018.

En telefonkonferens arrangeras kl. 09:00 CET den 14 juni 2018. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO.

För att delta i telefonkonferensen:

Ring +44 (0) 1452 555566 alt. lokalt Sverige 08-50336434 och uppge kod 9997496 några minuter före start.

Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18 och har för närvarande cirka 5 500 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 9 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.

