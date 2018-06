Klövern AB (publ): Klövern köper fyra fastigheter i Köpenhamn för 735 miljoner DKK

Klövern har förvärvat fyra kontorsfastigheter i Köpenhamn för ett underliggande fastighetsvärde om 735 miljoner DKK, motsvarande cirka 1 010 miljoner SEK. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 36 600 kvm och är i stort sett fullt uthyrda. Större hyresgäster är Köpenhamns kommun, IBM, G4S, Nestlé, Regus och Q8. Hyresvärdet uppgår till 41 miljoner DKK per år, den ekonomiska uthyrningsgraden är 99,7 procent och den genomsnittliga återstående kontraktstiden är cirka 3 år.

"Dessa fyra fastigheter, med stabila kassaflöden och av fin teknisk kvalitet, kompletterar vårt bestånd i Köpenhamn på ett ypperligt sätt. Vi har nu totalt cirka 86 000 kvm högkvalitativa kommersiella ytor vilket ger en bra affärsenhet. Vi tror att kontorsmarknaden i Köpenhamn kommer att ha en fin utveckling framöver", säger Rutger Arnhult, VD på Klövern.

Tillträde är planerat till den 4 juli 2018 och förvärvet avses att huvudsakligen finansieras med banklån.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se

Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

180607 Klövern köper fyra fastigheter i Köpenhamn för 735 miljoner DKK

