OP Företagsbanken Abp

Börsmeddelande

6.6.2018 kl. 15.40

Katja Keitaanniemi verkställande direktör för OP Företagsbanken

OP Företagsbanken Abp:s styrelse har till verkställande direktör för OP Företagsbanken utsett teknologie licentiat Katja Keitaanniemi. Hon övergår till OP Gruppen från uppdraget som affärsverksamhetsdirektör vid Finnvera Abp. Keitaanniemi börjar i augusti 2018 och rapporterar till gruppens chefdirektör Timo Ritakallio.

Tidigare i dag utnämnde OP Gruppens förvaltningsråd Keitaanniemi till direktör för OP Gruppens affärsrörelse Bankrörelse för företag och institutioner samt till ledamot i OPs centralinstituts direktion. Hon börjar också i det här uppdraget i augusti 2018.

Direktionens sammansättning och ansvarsområden ändras också till andra delar. OP Gruppen informerar närmare om dem med ett pressmeddelande 6.6.2018.

Tillfällig verkställande direktör för OP Företagsbanken, tills den nya verkställande direktören börjar, är EM, eMBA Hannu Jaatinen.

