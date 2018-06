Workday i ledarposition i Gartners Magic Quadrant för molnbaserade finanssystem för medelstora, stora och globala företag

Positionerad som en ledare för andra året i en rad, positionerad längst till höger för förmågan att fullfölja visionen totalt

STOCKHOLM, Sweden, June 05, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), en ledande leverantör av professionella molnlösningar för finans - och personalhantering meddelar idag att bolaget har positionerats av Gartner, Inc. i ledarkvadraten av Magic Quadrant, för molnbaserade finanssystem för medelstora, stora och globala företag.i Workday fick utmärkelsen som ledare för andra året i rad och positionerades som längst till höger när det gäller fullföljandet sin vision totalt sett.

Med kraven på finansiella organisationer som växer och företagsledare som allt oftare är beroende av dem för att kunna öka tillväxten, behöver finanschefer system som gör det möjligt att hantera riskerna och identifiera nya möjligheter i samma takt som förändringarna. För att stödja sina globala kunder, har Workday fortsatt att utveckla sitt molnbaserade finanssystem, Workday Financial Management - och kombinerat Workday Prism Analytics, Workday Benchmarkingoch Workday Planning - genom att leverera funktionalitet som är viktigt för de framtida finansfunktionerna med bland annat:

Mer intelligent automation: Workday fortsätter att investera för att göra sina finansiella lösningar mer intelligenta med maskininlärningskapacitet för att automatisera viktiga finansiella arbetsuppgifter så att man kan lägga ned mer tid på mer strategiskt viktiga projekt. Ett exempel är att man kan använda Workdays kundresekontra portal, så att en person som jobbar med intäktsoptimering kan använda prediktiv analys för att bestämma sannolikheten att en faktura betalas i tid. Med hjälp av optisk igenkänning kan en anställd skanna recept genom att använda en mobiltelefon och automatiskt lägger till händelser i utgiftsrapporter.

Flera intelligenta insikter: Workday investerar i avancerad finansiell analys för att ge kunder mer insikter. Till exempel kan Workday Prism Analytics, göra det möjligt för en planeringsanalytiker hos en återförsäljare att titta djupt in i rapporter som kombinerar finansdata från Workday med data från försäljningssystem så att de snabbt kan analysera lönsamheter i butiker, regioner och produktlinjer. Dessutom innehåller Workdays erbjudande data-as-a-service, bland annat Workday Benchmarking, samt mätetal om vinstmarginal och avkastning på investerat kapital, för att kunder lättare ska kunna koppla samman personalstyrkan till ekonomiska framgångar och strategiska affärsmål.

Flera intelligenta användarupplevelser: Med fokus på att skapa en sömlös upplevelse, investerar Workday i att göra interaktionen så lätt och smidig som möjligt. I Workday Planning, kan användare till exempel kommentera och svara på frågor och uppdateringar från andra deltagare i realtid, i Worksheet, ett kollaborationskalkylark som är inbyggt i Workdays plattform. Kunder kommer också kunna interagera med Workday genom ett chattgränssnitt som gör att slutanvändarna kan samarbeta och ställa frågor kring specifika uppgifter.

"Vi tror att Gartners utnämning av Workday som en ledare inom molnbaserade finanssystem, samt vår position som det bolag som placerats längst till höger när det gäller fullföljandet sin vision totalt, visar på hur vi ständigt utvecklar det vi levererar till finansteam runt om i världen och som driver sina företag med hjälp av Workday, säger Betsy Bland, vice president, financial management corporate strategy, på Workday. "Med den ökade takten och kraven på företagen, kräver också finansteam en teknikpartner som de kan lita på och som sätter kunden i centrum. Workday gör detta med ett stort fokus på att ge kunderna insikter, erfarenhet och smidighet för att möta deras nuvarande och framtida finansbehov."

i Gartner "2018 Magic Quadrant, för molnbaserade finanssystem för medelstora, stora och globala företag," av John E. Van Decker, Robert P. Anderson, Mike Guay, 29 May 2018.

Gartner stödjer inga leverantörer, produkter eller tjänster som nämns i denna undersökning, och rekommenderar inte teknikanvändare att bara välja de leverantörer som fått högst betyg eller annan utnämnande. Gartners undersökningar består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och borde inte ses som ren fakta. Gartner frånsäger sig ansvaret från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med respekt för denna undersökning, inkluderat alla garantier för ökad försäljning eller lämplighet för et visst ändamål.

Workday är en ledande leverantör av professionella molnlösningar för finans - och personalhantering. Workday grundades 2005 och erbjuder finanshanterings-, personalhanterings- och analyssystem anpassade för världens största företag, utbildningsinstitutioner och myndigheter. Över tusen organisationer, från medelstora företag till Fortune 50-bolag, har valt Workday.

Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden inkluderat, bland annat, uttalanden om förväntade resultat och fördelar med Workdays erbjudande. Orden som "tro", "kan", kommer att", "planera", "förvänta" och liknande ord är avsedda till att klassificera framåtblickande uttalandena De här framåtblickande uttalanden uttrycks med reservation för risk, osäkerhet och antaganden. Om risker förverkligas eller visar sig vara felaktiga kan de faktiska resultaten skilja sig avsevärt från resultatet som antytts av dessa framåtblickande uttalanden. Riskerna inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i våra registrerade handlingar hos Securities and Exchange Commission (SEC), inklusive vår 10-Q formulär för kvartalet som slutat 30 april, 2018 och våra framtida rapporter som vi kan delge SEC framöver, vilket skulle kunna resultera i att faktiska resultat avviker från förväntningar. Workday åtar sig ingen skyldighet, och har för närvarande inga avsikter att, uppdatera några sådant framåtblickande uttalanden efter datumet för denna release.

Eventuella tjänster som inte har lanserats, funktioner eller funktioner som refereras i detta dokument, vår hemsida eller andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden som inte är tillgängliga för närvarande kan ändras på Workdays eget godtycke och kanske inte levereras som planerat eller alls. Kunder som köper Workday, Inc. tjänster ska fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, funktioner och funktioner som för närvarande finns tillgängliga.

© 2018. Workday, Inc. All rights reserved. Workday and the Workday logo are registered trademarks of Workday, Inc.

