NGS Group AB: Styrelseförändring i NGS Group

Related content NGS Group AB: ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ 2018 NGS Group AB: Delårsrapport januari-mars 2018 NGS Group AB: Offentliggör årsredovisning för 2017

Styrelseledamoten Gunilla Carlsson har på egen begäran valt att avgå från sitt styrelse­uppdrag i NGS Group AB. Gunilla Carlsson har utsetts till assisterande general­sekreterare i FN-organet UNAIDS, vilket inte gör det möjligt för henne att vara kvar i NGS styrelse.

Gunilla Carlsson, som valdes in i styrelsen 2015, har genom sin erfarenhet bidragit med värde­fulla insatser till arbetet i NGS styrelse och revisionsutskott, säger styrelsens ordförande Per Odgren.

Gunilla Carlsson lämnar sitt styrelseuppdrag i NGS idag. Bolagets valberedning har påbörjat arbetet med att hitta en ersättare till Gunilla Carlsson.

För ytterligare information, kontakta styrelsens ordförande Per Odgren tel. 070-217 89 11, eller valberedningens ordförande Pekka Palomäki tel. 070-719 21 89.

Denna information lämnades för offentliggörande den 5 juni 2018 kl. 16.45 CET.

Pressmeddelande NGS Group 2018-06-05

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NGS Group AB via Globenewswire