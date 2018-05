Stillfront: BIG FARM: Mobile Harvest får stor uppdatering

PRESSMEDDELANDE

2018-05-31

Stillfront: Stor uppdatering av BIG FARM: Mobile Harvest

Goodgame Studios omtyckta BIG FARM franchise får en stor uppdatering av den mobila produkten BIG FARM: Mobile Harvest denna månad, den största innehållsuppdateringen hittills. Uppdateringen ger spelarna möjlighet att utveckla och bygga sin egen Café & Butik där de kan tillaga utsökta måltider med egna råvaror från gården, samt sälja egen-tillverkade varor som parfymer och souvenirer.

"Den här uppdateringen följer trenden av kontinuerliga, relevanta uppdateringar av spelet, som möjliggjort att BIG FARM: Mobile Harvest fortsätter att förbättra sina resultat sedan lanseringen i Q4 2017" säger Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

"BIG FARM: Mobile Harvest fortsätter vara en lysande förebild för hur en produktlansering ska se ut på vårt företag. Vår förmåga att skala upp detta spel i en marknad med hård konkurrens, tillsammans med högkvalitativa uppdateringar för våra spelare har resulterat i signifikant kvartalstillväxt," understryker Kai Wawrzinek, VD, Goodgame Studios.

"Den här uppdateringen är enorm för vårt växande mobila BIG FARM-community på 7.5 miljoner spelare!" säger Simon Andrews, som leder studion som är ansvarig för utvecklingen av spelet. "Jag vet att våra spelare kommer älska Café & Butik-tillägget, eftersom det kommer ge dem ännu mer möjligheter att driva sitt företag och utöka sin farm".

BIG FARM: Mobile Harvests stora uppdatering kommer stödjas globalt av Google Play, och medföljas av en stor TV-kampanj på 30 kanaler i Tyskland, Österrike och Schweiz. Utöver det, så har Goodgame ett partnerskap med inSocial Media och Tysklands mest kända och inflytelserika YouTube-stjärna "Bibi", från Bibi's Beauty Palace, som kommer att dela och ha kul med uppdateringen tillsammans med hennes 5 miljoner följare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, CEO

Tel: +46 703 211 800

jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO

Tel: +46 705 851 258

sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel - med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel är ett omskrivet konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF

Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 maj 2018 kl 08.30 CEST.

