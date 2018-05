SEB: Nordiska banker undersöker gemensam infrastruktur för kundkännedom

De ledande nordiska bankerna DNB Bank ASA, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har beslutat att gemensamt undersöka möjligheten att etablera en nordisk "känn din kund" infastruktur. Målgruppen kommer inledningsvis att vara stora och medelstora företag.

Under senare år har kraven för att behandla kundernas data blivit en allt mer kritisk komponent i arbetet mot finansiell brottslighet. Många bankkunder upplever dessvärre att processerna är tidskrävande och inkluderar många banker och olika format. Ineffektiva kundkännedomsprocesser påverkar också bankerna negativt med längre transaktionstider, ökad administration och risker.

Samtidigt står banksektorn inför ökade regleringar och myndighetskrav vad gäller kundkännedom. Därför finns det behov av en enhetlig, effektiv och tydlig funktion för att svara på ökade krav från kunder, banker och samhället.

Bankerna har för avsikt att starta ett gemensamt bolag, Nordic KYC Utility, med huvudfokus på att utveckla en gemensam effektiv, säker och kostnadseffektiv nordisk infrastruktur för kundkännedom. Bolaget kommer att ägas och kontrolleras av de grundande bankerna. Initativet ska bidra till en fortsatt sund finanssektor, motverka finansiell brottslighet, skydda kunder och samhället.

Upprättandet av det gemensamma bolaget är villkorat av godkännande i enighet med Europeiska Kommissionens konkurrenslagstiftning och företaget beräknas vara etablerat under andra halvåret 2018.

För mer information kontakta Frank Hojem, Presschef 070-763 99 47 frank.hojem@seb.se

