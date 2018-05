Antal aktier och röster i Active Biotech

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats på grund av den nyligen genomförda företrädesemissionen.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 145.236.480 aktier och röster i Active Biotech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Kolam, CFO

Tel: 046 19 20 44

E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB

Box 724, 220 07 Lund

Tfn 046-19 20 00

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper är i utveckling för neurodegenerativa sjukdomar i samarbete med Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018, kl. 08.30.

