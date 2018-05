Arc Aroma Pure AB : 180530 ArcAroma publicerar nytt nyhetsbrev

Pressmeddelande 2018-05-30

ArcAroma publicerar nytt nyhetsbrev

Arc Aroma Pure ("ARCAROMA") har publicerat ett nyhetsbrev för maj månad. Som tidigare meddelats har Arc Aroma Pure ("ARCAROMA") beslutat att möta marknadens ökade intresset för bolaget genom att aktivera en ny tjänst med återkommande nyhetsbrev som även intresserade kan prenumerera på.

Denna månad fokuserar nyhetsbrevet på oliveCEPT®, en produkt som vi upplever är mycket het. Vi ser fram emot flera försäljningar inom kort och installationer som skall vara slutförda under tidig höst. I nyhetsbrevet ger ett par viktiga medarbetare en unik insyn i deras arbete. Nyhetsbrevet publiceras på bolagets finansiella hemsida investor.arcaroma.se. Det kan också nås via följande länk:

https://investor.arcaroma.se/arcaroma-nyhetsbrev-maj-2018/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

(+46) 768 - 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaromapure.se

