Kommuniké från årsstämman i LeoVegas 2018

Årsstämman 2018 i LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas" eller "Bolaget") hölls idag den 29 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i LeoVegas samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medel om 21 028 353 euro, disponeras så att utdelning om 119 634 564 kronor utdelas till aktieägarna motsvarande ett belopp om 1,20 kronor per aktie, och att återstoden, 8 872 197 euro, balanseras i ny räkning. Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa avstämningsdagen för rätt till erhållande av utdelning till den 31 maj 2018, varvid utdelning beräknas komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 5 juni 2018.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 500 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 500 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

300 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 600 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;

50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och

50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning

Till styrelseledamöter omvaldes Per Brillioth, Barbara Canales, Robin Ramm-Ericson, Mårten Forste, Anna Frick, Tuva Palm och Patrik Rosén. Mårten Forste omvaldes som styrelseordförande.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow fortsätter som huvudansvarig.

Principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om incitamentsprogram till anställda

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 1 250 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 15 000,000028 euro. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Det beslutades även att Gustaf Hagman och Robin Ramm-Ericson inte ska omfattas av programmet i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Gears of Leo AB ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till de fullständiga förslagen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com

Mårten Forste, Styrelseordförande: +46 (0) 8 410 367 66, marten.forste@leovegas.com

Philip Doftvik, Head of Investor Relations and Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om LeoVegas mobile gaming group

LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future".

LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn - det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken - LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på

www.leovegasgroup.com

.

Kommuniké från årsstämman i LeoVegas, 29 maj 2018

