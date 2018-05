SEB Investment Outlook: Sencyklisk fas med fortsatt bärkraft

I linje med våra förväntningar har 2018 hittills bjudit på oroliga finansmarknader. Frågan är om det handlar om ett första steg mot en successivt mer defensiv hållning eller en välbehövlig vinsthemtagning i en fortsatt positiv trend? Sencykliska drivkrafter som stark arbetsmarknad och stigande investeringar talar för fortsatt god tillväxt såväl i år som nästa år. Politisk dramatik oroar, men hämmar sannolikt inte tillväxten. Vi ser en fortsatt ljus grundbild.

Vi har varit moderat överviktade mot risktillgångar, såsom aktier och företagsobligationer under 2018 och vi behåller denna position tills vidare.

Kombinationen av att den globala investeringscykeln är tämligen ung och att nivån på tillväxttakten är så pass god och utbredd gör att vi bedömer att både den ekonomiska cykeln och vinstcykeln är mer uthållig än vad många räknar med. Det vore därför för försiktigt att redan nu rekommendera en tydligt defensiv portfölj. Den sencykliska fasen i kombination med en förväntan om ökad volatilitet talar dock för att vi kommer att ha ett mer varierat nyttjande av riskutrymmet framöver, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking.

Ett sätt att fördela riskerna är att hitta områden med egna strukturella drivkrafter som inte följer den globala konjunkturcykeln. Den indiska ekonomin är ett sådant exempel, då den är i transformation med egna underliggande drivkrafter. Indien är nu världens snabbast växande ekonomi av signifikant storlek. I rapportens tema-avsnitt ger vi vår syn på utsikterna för landet och dess kapitalmarknad, som vi bedömer är ljusa.

Investment Outlook - maj 2018

Pressmeddelande (PDF)

