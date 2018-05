NP3 Fastigheter: Kommentar om aktiens utveckling

Related content NP3 Fastigheter emitterar obligationer om 375 mkr NP3 Fastigheters CFO lämnar bolaget Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj..

NP3 Fastigheter AB (publ) har noterat en kraftig uppgång i aktien under fredagen och måndagen.

NP3 utvärderar regelbundet olika möjligheter för bolagets framtida inriktning i syfte att optimera dess positionering och aktieägarvärde. I dagsläget förs förhandlingar om ett förvärv om 1 380 mkr före latent skatteavdrag. Skulle dessa förhandlingar leda fram till något konkret resultat kommer marknaden omgående att informeras. NP3 är öppen för flera olika affärsmöjligheter vilka alla skulle kräva styrelsebeslut. Av de olika affärsmöjligheter som ledningen i bolaget i dag överväger finns inte någon som är så långgående att styrelsen är informerad.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 11:20 CET

NP3

är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 31 mars 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 043 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 277 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 8,5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

2018 05 28

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NP3 Fastigheter AB via Globenewswire