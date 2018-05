LeoVegas tar ytterligare steg inom ansvarsfullt spelande

LeoVegas tar proaktiva åtgärder för att höja nivån av ansvarsfullt spelande genom att använda GAMSTOP. GAMSTOP är ett centralt system för den brittiska marknaden vars funktion är att ge kunderna möjlighet att begränsa sig från alla licensierade speloperatörer i Storbritannien. LeoVegas har även integrerat samtliga av koncernens varumärken till LeoSafePlay vilket ger kontroll av den totala kundbasen inom ansvarsfullt spelande.

"Tillsammans med LeoSafePlay som är vår övergripande plattform inom ansvarsfullt spelande tar vi nu ytterligare steg för att utöka skyddet av spelarna. Att vi lägger till GAMSTOP visar på vår höga ambition inom ansvarfullt spelande.", säger Gustaf Hagman, CEO LeoVegas.

Ansvarfullt spelande inom LeoVegas - LeoSafePlay

Ansvarsfullt spelande har sedan LeoVegas grundades varit en viktig del i den löpande verksamheten. I det är det viktigt att utbilda medarbetare om hur man kan upptäcka, prata med och hjälpa kunder som uppvisar eller tenderar att ha ett osunt beteende, detta görs med stöd av teknik i form av algoritmer och machine learning.

LeoVegas utbildar löpande alla sina medarbetare inom ansvarfullt spelande samt har ett dedikerat team som enbart jobbar med dessa frågor. Till stöd för detta finns flera verktyg på plats, det är till exempel, tidsbegränsningar, möjlighet att sätta en budget, pausa sitt konto men också möjligheten att kunna stänga sitt konto samt sajten www.LeoSafePlay.com.

Funktionerna som erbjuds via LeoSafePlay förbättras nu ytterligare genom integrationen av GAMSTOP.

GAMSTOP

GAMSTOP drivs av The National Online Self-Exclusion Scheme Limited, som är en ideell organisation. Om en kund registrerar sig hos GAMSTOP kommer hen vara begränsad från operatörer som är licensierade för marknaden i Storbritannien.

LeoVegas känner ett stort ansvar gentemot sina kunder och vill agera som ett föredöme inom ansvarsfullt spelande. Detta är det senaste initiativet för att säkerställa en säker och underhållande spelupplevelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com

Philip Doftvik, Head of Investor Relations and Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om LeoVegas mobile gaming group

LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future".

LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn - det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken - LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på

www.leovegasgroup.com

.

LeoVegas tar ytterligare steg inom ansvarsfullt spelande

