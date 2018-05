ContextVision förlanserar en kommande produkt inom digital patologi vid ECDP 2018 i Helsingfors

STOCKHOLM - May 28, 2018, - ContextVision, världsledande leverantör av mjukvaror för medicinsk bildbehandling och specialister inom artificiell intelligens, kommer att ställa ut för första gången inom området digital patologi under ECDP/NDP, the 14th European Congress on Digital Pathology och det femte nordiska symposiet för digital patologi, den 29 maj till 1 juni. Företaget kommer att introducera en kommande produkt, INIFY(TM) Prostate, ett nytt beslutsstöd baserat på AI och deep learning.

INIFY(TM) Prostate är ett sofistikerat beslutsstöd som möjliggör en snabbare diagnosticering av prostatacancer baserat på inskannade, H&E färgade biopsier. Syftet är att underlätta patologernas dagliga arbete så att de kan fokusera sin kompetens där den bäst behövs.

Baserat på en avancerad AI-teknologi - deep learning - kommer INIFY(TM) Prostate att automatiskt separera bilder med cancer från bilder utan cancer och sortera dem därefter. Detta innebär att patologerna i sin arbetslista först kommer att se de bilder som innehåller cancer. I dessa markeras också de områden som innehåller malign vävnad.

Algoritmerna bakom INIFY(TM) är baserade på en metod som designats för att optimera träningen av deep learning-nätverk. Metoden bygger på att relevant data selekterats med hjälp av MasterAnnotation(TM), en unik patentsökt metod som företaget utvecklat. Genom att använda multiplex infärgning med hjälp av antikroppar, kan specifika strukturer identifieras. Därmed skapas en mer objektiv metod för att korrekt identifiera och markera områden med cancer i bilder från prostatabiopsier. Detta ger en konsekvent och specifik träning av algoritmer, en förutsättning för att kunna skapa robusta produkter.

"Vi håller på att utveckla en produktportfölj med beslutsstöd som underlättar korrekt diagnos och klassificering av prostatacancer. Detta är bara det första steget. Vi har investerat en hel del för att säkerställa att vi bygger produkter med hög kvalitet i alla steg i utvecklingsprocessen så att vi i slutändan får produkter som är effektiva och går att lita på," säger Anita Tollstadius, VD.

ContextVision kommer att visa INIFY(TM) konceptet vid årets ECDP/NDP kongress i Helsingfors. INIFY(TM) Prostate förväntas nå marknaden vid årets slut.

ECDP/NDP | monter 04

29 maj - 1 juni, 2018

Clarion Hotel Helsingfors, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki, Finland

För ytterligare information, vänligen kontakta, Lena Kajland-Wilén, affärsområdesansvarig för Digital patologi på mobil +46 (0)70 629 07 84, e-mail: lena.kw@contextvision.se.

Om ContextVision

ContextVision är ett medicintekniskt mjukvaruföretag som specialiserat sig på bildanalys och artificiell intelligens. ContextVision är den globala marknadsledaren inom bildförbättring och är en mjukvarupartner till ledande tillverkare av bildteknik över hela världen. Dess banbrytande teknik hjälper läkare att noggrant tolka medicinska bilder, en avgörande grund för bättre diagnos och behandling.

ContextVision var branschpionjär för mer än 30 år sedan och satsar kraftigt på FoU för att utveckla nya applikationer av den senaste tekniken inom artificiell intelligens och för att expandera in i den växande digitala patologimarknaden. Den första produkten, ett stöd vid diagnos av prostatacancer, planeras släppas inom en snar framtid.

Företaget är baserat i Sverige, men har även lokal representation i USA, Ryssland, Japan, Kina och Korea. ContextVision är ett svenskt företag och aktien är noterad på Oslo Börs (COV). Mer information om verksamheten finns på http://www.contextvision.com

