LeoVegas värmer upp inför fotbolls VM och lanserar sportbok 2.0 med ny design

Related content LeoVegas fortsätter att investera för framtiden med lan.. LeoVegas avslutar samarbetet med Frank Andersson LeoVegas rekryterar Stefan Nelson som ny CFO

Det sker en ständig utveckling av LeoVegas och för att förbättra spelupplevelsen ytterligare lanseras nu sportbok 2.0 samt en ny design av LeoVegas.com. Det stärker LeoVegas mobila position och ökar konkurrenskraften inom sportsbetting.

"Vår nya design är skapad för att ge våra kunder en bättre överblick för alla spel inom samtliga produktvertikaler. Designen ger en förenklad och mer intuitiv upplevelse vilket är särskilt viktigt inom sport där relevans och enkelhet är nyckelfaktorer. Utöver det lanserar vi ett flertal uppdateringar samt ökar ägarskapet av sportboken. Tillsammans bygger det vidare på att skapa en spelupplevelse i världsklass och går i linje med vår passion "Leading the way to the mobile future". Detta ger oss rätt förutsättningar inför VM men de är också ett långsiktigt avstamp till att bygga världens bästa mobila sportbok. säger Gustaf Hagman, CEO LeoVegas.

Förbättrad sportupplevelse

LeoVegas har nu ägarskap över flera sidor som leverantören Kambi tidigare hade kontroll över. Det innebär att LeoVegas har full kontroll av vad som presenteras och relevansen i innehållet. Tillexempel blir det en mer enhetlig upplevelse med förbättrad navigering på mobilen som ger användarna möjlighet att skräddarsy sin spel vy. Det blir också mer intuitivt att hitta streaming och statistik i samband med pågående matcher.

Funktionaliteten "Quick deposits" lanseras och innebär att det finns insättningsstöd redan i spelkupongen där kunderna lägger sina spel.

Förbättringarna ger ökade förutsättningar att behålla kunder som börjar att spela under fotbolls VM.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com

Philip Doftvik, Head of Investor Relations and Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om LeoVegas mobile gaming group

LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future".

LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn - det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken - LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på

www.leovegasgroup.com

.

LeoVegas lanserar sportbok 2.0 med ny design

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LeoVegas AB via Globenewswire