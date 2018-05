Immunicum AB: Inbjudan till investerarträff

Pressmeddelande

24 maj 2018

Immunicum AB: Inbjudan till investerarträff

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelade i dag att bolaget kommer att anordna en investerarträff i Kalmar den 13 juni kl. 18:00 CEST. Carlos de Sousa, Immunicums VD, kommer att hålla en presentation av det dagsaktuella läget, och han och övriga i ledningen kommer vara tillgängliga för att svara på frågor.

Kalmar

Datum: Onsdag 13 juni 2018

Tid: 18:00 - 20:00 CEST

Plats: Kalmar Slott, Kungsgatan 1, 392 33 Kalmar

För att delta på träffen, skicka ett mejl till

events@immunicum.com

med ditt fullständiga namn.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum

Telefon: +46 (0) 31 41 50 52

E-post: info@immunicum.com

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum

Telefon: +46 (0) 31 41 50 52

E-post: ir@immunicum.com

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica

Trophic Communications

Telefon: +49 172 861 8540

E-post: ir@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

