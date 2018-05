LeoVegas fortsätter att investera för framtiden med lansering av ny front-end plattform

Front-end plattformen är det som kunderna möts av på LeoVegas.com. Tekniken skapar nya och förbättrade möjligheter för LeoVegas att fortsätta erbjuda den bästa, snabbaste och mest innovativa spelupplevelsen på mobilen.

"Vi fortsätter att investera i den senaste tekniken för att ständigt utveckla kundupplevelsen och skapa förutsättningar för stark tillväxt. Tillsammans med vår back-end plattform, Rhino, behåller vi vårt teknikförsprång i branschen och fortsätter att vara det ledande GameTech bolaget genom att arbeta med teknik i världsklass", säger Gustaf Hagman, CEO LeoVegas.

Fördelarna med den nya plattformen är många och visar på att LeoVegas är det ledande GameTech bolaget:

Snabbare laddning och därmed en bättre upplevelse för kunden.

Möjligheter till ett förbättrat SEO-arbete ökar markant. Värdet av förbättrad SEO är att kunderna kommer hitta direkt till Leovegas.com via sökmotorer istället för att gå via tredje part, så kallade affiliate-sajter. LeoVegas har en förväntan om att öka den organiska trafiken via sökmotorer och därmed bli mindre beroende av affiliates för kundanskaffning via sökmotorer.

LeoVegas stärker sin position som en attraktiv arbetsgivare genom att ligga i framkant och kunna erbjuda en modern och avancerad teknik.

Utvecklingshastigheten ökar och ger ökad flexibilitet för utvecklarna och därmed också en framtidssäkrad teknik för många år framöver.

Möjligheten finns att använda plattformen inom hela LeoVegas Mobile Gaming Group.

Den nya plattformen har successivt introducerats den senaste månaden och är idag live på samtliga marknader där LeoVegas.com finns.

Om LeoVegas mobile gaming group

LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future".

LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn - det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken - LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på

www.leovegasgroup.com

.

LeoVegas lanserar ny front-end plattform

