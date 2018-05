Acarix utser senior marknadsföringsexpert med erfarenhet från medtech och kardiovaskulära området som ledamot av styrelsen

Press release

Malmö, May 23, 2018

Acarix utser senior marknadsföringsexpert med erfarenhet från medtech och kardiovaskulära området som ledamot av styrelsen

Acarix, utvecklare av

CADScor®System för riskbedömning av kranskärlssjukdom tillkännagav idag utnämningen av en mycket erfaren marknadsföringsexpert, Johanne Louise Brændgaard, som styrelseledamot.

"Vi är glada att kunna välkomna Johanne som styrelseledamot. Hon har omfattande erfarenhet från medtech-sektorn när det gäller att etablera produkt-, marknadsförings- och försäljningsstrategier, speciellt på de viktiga marknaderna i Europa, USA och APAC. Hon besitter även ett imponerande nätverk inom det kardiovaskulära området. Vi förväntar oss att hon kommer att bidra på ett påtagligt sätt till att uppnå målen med våra marknadsexpansionsaktiviteter.

Johanne Louise Brændgaard har 13 års erfarenhet från global försäljning, marknadsföring och produkchefskap inom Medtech-industrin genom befattningar vid Cook Medical och Getinge. Johanne har en magisterexamen i internationell företagsekonomi från Aalborg Universitet i Danmark.

Kontakt:

Dr. Werner Braun, Chairman of the Board, E-mail: info@acarix.com, Phone: +49 151 70 131 343

Till redaktionen:

Acarix grundades 2009 och sedan 2010 har danska riskkapitalföretagen Sunstone Life Science Ventures och Seed Capital finansierat utvecklingen av bolaget och stöttat det mot en introduktion på marknaden. Acarix noterades på Nasdaq First North Premier 2016 och har en mycket erfaren ledningsgrupp.

Acarix CADScor®System kombinerar ultrakänslig, akustisk detektering av turbulent arteriellt flöde och myokardrörelse med avancerade algoritmer i en bärbar enhet för att ge ett pati entspecifikt CAD-score. Med systemet, som har validerats kliniskt, kan risken för kranskärlssjukdom bedömas på mindre än 10 minuter.

Se mer på www.acarix.com.

Pressfoton: http://www.acarix.com/about-us/press-downloads/press-photos/

