Acarix AB rekryterar Per Persson till befattningen som Chief Commercial Officer

Related content Kommuniké från årsstämman i Acarix Acarix utser senior marknadsföringsexpert med erfarenhe.. Acarix Delårsrapport, januari - mars 2018 : CADScor®Sys..

Press release

Malmö, May 23, 2018

Acarix AB rekryterar Per Persson till befattningen som

Chief Commercial Officer

Acarix AB (publ) ("Acarix"), tillkännagav idag att Per Persson anställs som ny Chief Commercial Officer med uppdraget att öka tempot när det gäller försäljningen av Acarix CADScor®System för riskbedömning av kranskärlssjukdom. Han har en solid bakgrund från marknadsföring och försäljning av medicinsktekniska produkter i allmänhet och särskilt inom det kardiovaskulära området.

"Acarix CADScor®System används redan på flera kliniker, och en av våra huvudprioriteringar är nu att påskynda försäljningen av systemet, främst i Tyskland och på de nordiska marknaderna. Per Perssons stora erfarenhet från liknande positioner i andra globala medtechföretag kommer att utgöra ett ovärderligt tillskott till vår kommersiella organisation ", säger Christian Lindholm, Acarix interims VD.

Per Persson kommenterar: "Min passion är att bidra till implementering av förbättrade metoder inom medtech och Acarix CADScor®System är ett utmärkt sådant exempel då systemet medför betydande fördelar för patienterna och för hela vårdsystemet. Jag ser väldigt mycket fram emot att bli en i teamet på Acarix och de möjligheter som följer med min nya uppgift."

Per Persson har mer än 25 års erfarenhet från befattningar inom försäljning och marknadsföring i globala medtechbolag. Han kommer närmast från Airsonett AB där hans positionen var såväl VD som VP Sales och Marketing. Före Airsonett var Persson VP försäljning hos Atos, Senior Director Marketing på St. Jude Medical och Director Nordic Region på Boston Scientific.

Per Persson påbörjar anställningen på Acarix senast i augusti 2018.

Kontakt

Christian Lindholm, interims VD, E-mail: secli@acarix.com, Phone: +46 705 118 333

Till redaktionen:

Acarix grundades 2009 och sedan 2010 har danska riskkapitalföretagen Sunstone Life Science Ventures och Seed Capital finansierat utvecklingen av bolaget och stöttat det mot en introduktion på marknaden. Acarix noterades på Nasdaq First North Premier 2016 och har en mycket erfaren ledningsgrupp.

Acarix CADScor®System kombinerar ultrakänslig, akustisk detektering av turbulent arteriellt flöde och myokardrörelse med avancerade algoritmer i en bärbar enhet för att ge ett patientspecifikt CAD-score. Med systemet, som har validerats kliniskt, kan risken för kranskärlssjukdom bedömas på mindre än 10 minuter.

Se mer på www.acarix.com.

Pressfoton: http://www.acarix.com/about-us/press-downloads/press-photos/

Press release CCO SWE

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Acarix AB via Globenewswire