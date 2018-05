LeoVegas avslutar samarbetet med Frank Andersson

LeoVegas väljer att avsluta samarbetet med varumärkesambassadören Frank Andersson.

Samarbetet avslutas då LeoVegas nyligen lanserat ett nytt kommunikationskoncept som bygger på flera varumärkesambassadörer.

"Vi tackar för de år som Frank hjälpt till att profilera LeoVegas i Sverige. Han har varit en bidragande orsak till LeoVegas starka tillväxt på den svenska marknaden. LeoVegas har gått in i en ny fas med fler varumärken och en större bredd med fler produktkategorier. Efter ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med Frank är det nu dags att ta nästa steg". säger Gustaf Hagman, CEO LeoVegas.

"

Jag har koncept och idéer på att utveckla egna spel och vill satsa mer på det, så det blir nästa steg för mig.

Det har varit roliga år med LeoVegas och jag vill tacka LeoVegas för att dom har trott på mig och vi har haft riktigt kul tillsammans". säger Frank Andersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com

Philip Doftvik, Head of Investor Relations and Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om LeoVegas mobile gaming group

LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future".

LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn - det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken - LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på

www.leovegasgroup.com

.

