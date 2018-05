Enzymatica AB: Enzymatica sluter avtal med Qualia Pharma för Grekland och Cypern

Related content Enzymatica AB: Kommuniké från årsstämma 2018 i Enzymati.. Enzymatica AB: Fortsatt tillväxt under det första kvart.. Enzymatica AB: Nya resultat från Enzymaticas in vitro-..

Nyhet

Lund den 22 maj, 2018

Enzymatica sluter avtal med Qualia Pharma för Grekland och Cypern

Enzymatica har ingått ett distributionsavtal med Qualia Pharma för marknadsföring och försäljning av förkylningssprayen ColdZyme

® på den grekiska och cypriotiska marknaden. Bakgrunden till avtalet är att Qualia Pharma förvärvade Life NLB den 1 mars 2018. Enzymatica hade tidigare ett distributionsavtal med Life NLB som nu övergår till Qualia Pharma.

Vi ser en klar fördel att vi nu har slutit avtal med Qualia Pharma som är en större aktör och kan göra en mer kraftfull satsning på marknadsföring av ColdZyme i Grekland och på Cypern, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Vi ser en god potential för ColdZyme på vår marknad mot bakgrund av produktens framgångsrika lansering på andra europeiska marknader. Att kunna sälja en produkt som angriper orsaken till förkylning, dvs virus, ser vi som en stor fördel jämfört med de flesta förkylningsprodukter som är inriktade på att lindra symptom, säger Fotis Sakellaridis, VD för Qualia Pharma.

Den grekiska och cypriotiska marknaden för förkylningsprodukter uppskattas vara värd 670 Mkr, och är en stabil marknad. ColdZyme började säljas in till apoteken på de båda marknaderna under 2017. Under 2018 inleds lansering riktad mot konsumenter, apotekare och vårdpersonal.

Qualia Pharma är ett grekiskt läkemedelsbolag verksamt inom läkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott. Bolaget grundades 2009 och bedriver forskning inom bland annat osteoartrit/artros, CNS - sjukdomar i det centrala nervsystemet som Alzheimer och Parkinson samt biologiska produkter för utveckling av läkemedelsmolekyler. Som en del av forskningsarbetet samarbetar Qualia Pharma med universitet och forskningsinstitut. Företaget har 43 anställda och omsätter ca 50 Mkr.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Enzymatica AB via Globenewswire